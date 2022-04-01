İstanbul ve Amasya'da "change" araç operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul ve Amasya'da, ağır hasarlı araçları satın alarak çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yapmak suretiyle başka kişilere sattıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, "çalıntı-change" otoların ele geçirilmesine ve faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ağır hasarlı araçları satın alarak çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yapmak suretiyle başka kişilere sattıkları tespit edilen şüphelilerin bu yöntemle 12 "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçunu işlediklerini belirledi.

Bu eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul'un bazı ilçeleri ile Amasya'da 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 14 "change" otodan 11'i ele geçirildi.

Gözaltındaki 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ekiplerin yaptıkları çalışmalarda ele geçirilen otomobillerden 9'u yasal sahiplerine teslim edildi, 3 otomobilin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.