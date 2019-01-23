Son Dakika Haberleri: İstanbul ve Ankara'da Suç Örgütü Operasyonu: 6 Gözaltı

İstanbul ve Ankara'da Suç Örgütü Operasyonu: 6 Gözaltı

2 saat önce

Beyoğlu'nda bir suç örgütüne yönelik İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Ankara'da Suç Örgütü Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]


Beyoğlu'nda bir suç örgütüne yönelik İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Abdulgani Güner'in de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu'nda faaliyet yürüten bir suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 'Bingöllü Gani' lakabıyla tanınan ve şebeke lideri olduğu iddia edilen Abdulgani Güner'in de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Abdulgani Güner liderliğindeki şüphelilerin Beyoğlu ilçesinde bulunan bazı işyerlerinden tehditle haraç aldığı ve bir iş yerinin kurşunlanması olayına karıştıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GEÇMİŞTE DE BENZER SUÇLARA KARIŞMIŞ

Abdulgani Güner, 2006 yılında Cengiz İmren'in vurulmasıyla gündeme gelmiş ve yine Beyoğlu'nda yaşanan birçok yaralama ve gasp olayına adı karışmıştı. Güner'in geçmişte suç örgütü lideri Fırat Delibaş'la birlikte hareket ettiği daha sonra aralarındaki bir anlaşmazlık sebebiyle düşman oldukları öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:14 Kaynak: DHA

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