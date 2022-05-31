İstanbul ve Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul ve Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

31.05.2022 11:24
İstanbul ve Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, örgüte para transferi gerçekleştirmek amacıyla "infak", "zekat" ve "yardım" adı altında fon sağlamakla suçlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Türkiye'den örgüte para aktaran bazı kişileri tespit etti. Bu çerçevede örgüte para transferi gerçekleştirmek amacıyla sözde "infak", "zekat" ve "yardım" adı altında fon sağlandığı istihbaratına ulaşan emniyet birimleri, bunun paravan işletmeler kurularak gerçekleştirildiğini tespit etti.

Örgüte aktarılan paranın miktarı araştırılıyor

Emniyet güçleri, "6415 sayılı Terörizm Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanununa Muhalefet Etme" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçuna karıştıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için İstanbul ve Ankara ilinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda aranan 6 kişiden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Üç şüphelinin firari olarak arandığı operasyonda gözaltına alınan diğer 3 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, örgüte aktarıldığı iddia edilen para miktarının ise çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Terör Örgütü, İstanbul, Ankara, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul ve Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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