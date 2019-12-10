Son Dakika Haberleri: İstanbul ve ankara'daki çakarlı korku yakalandı
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İstanbul ve ankara'daki çakarlı korku yakalandı

6 saat önce

ANKARA ve İstanbul'da çakarlı araç konvoyuyla dolaşan ve iş adamı olduğunu söyleyen A.Ö.'ye ceza kesildi.

ANKARA ve İstanbul'da çakarlı araç konvoyuyla dolaşan ve iş adamı olduğunu söyleyen A.Ö.'ye ceza kesildi.

Ankara'da yaşayan A.Ö. kendisini iş adamı olarak tanıtıyor. Sosyal medya hesabı açan A.Ö. lüks araçlı konvoyla İstanbul ve Ankara caddelerinde dolaşıyor. Araçlardaki çakarlar dikkat çekiyor. Çakarlı araç konvoyuyla ilerleyen A.Ö.'nün yanındakilerin diğer sürücüleri sıkıştırıp zor anlar yaşatıyor. A.Ö.'nün konvoyunu önceki gün Ankara Gölbaşı'nda polis tarafından durduruldu. A.Ö.'ye 2 bin 4 lira çakar cezası kesildi. Ayrıca araç ve belgelerdeki eksiklikler nedeniyle de A.Ö.'ye ceza kesildiği öğrenildi.

İstanbul ve ankara'daki çakarlı korku yakalandı

İstanbul, Ankara, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:32 Kaynak: DHA
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