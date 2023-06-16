İstanbul ve Ankara Valiliği'nden "Sel" uyarısı yapıldı!

Belediye başkanı sel sonrası kendini böyle savundu: Bu yağmura yetecek tesisat dünyada yok

Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler çok sert bir artış bekliyor

Haziran ayında olmamıza rağmen Türkiye yağışlı havaların etkisinden kurtulamıyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara, Antalya, Samsun ve İzmir gibi büyükşehirler, yağmurlu havalarda zorlu bir sınav verirken, cadde ve sokaklar göle dönmüştü. Bugün ise Ankara ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe yeni uyarılar geldi.

GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu gece ve yarın sağanak yağış beklendiği, tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Valiliğin paylaşımında, "Yapılan son meteorojik değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra, cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz." denildi.

ANKARA'DA CUMARTESİ ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Ankara Valiliği'nden yapılan paylaşımda ise, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, cumartesi öğle saatlerinden sonra ilimiz merkez ilçeleri ile kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.