İstanbul ve Ankara Valiliği'nden "Sel" uyarısı yapıldı! - Son Dakika
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İstanbul ve Ankara Valiliği'nden "Sel" uyarısı yapıldı!

16.06.2023 22:59

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden peş peşe sağanak uyarıları geldi. Megakent'te bu gece ve yarın, Ankara'da ise yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Her iki il içinde vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Haziran ayında olmamıza rağmen Türkiye yağışlı havaların etkisinden kurtulamıyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara, Antalya, Samsun ve İzmir gibi büyükşehirler, yağmurlu havalarda zorlu bir sınav verirken, cadde ve sokaklar göle dönmüştü. Bugün ise Ankara ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe yeni uyarılar geldi.

GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu gece ve yarın sağanak yağış beklendiği, tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Valiliğin paylaşımında, "Yapılan son meteorojik değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra, cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz." denildi.

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden peş peşe sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olalım

ANKARA'DA CUMARTESİ ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Ankara Valiliği'nden yapılan paylaşımda ise, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, cumartesi öğle saatlerinden sonra ilimiz merkez ilçeleri ile kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden peş peşe sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olalım
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SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara Valiliği'nden "Sel" uyarısı yapıldı! - Son Dakika
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