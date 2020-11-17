Voleybolda Challenge Kupası'nda son 16 turu ve çeyrek finaller tek maç üzerinden oynanacak - Son Dakika

Voleybolda Challenge Kupası'nda son 16 turu ve çeyrek finaller tek maç üzerinden oynanacak

17.11.2020 11:15
Voleybolda Challenge Kupası'nda son 16 turu ve çeyrek finaller tek maç üzerinden oynanacak, System.String[]

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Challenge Kupası'ndaki son 16 turu ve çeyrek finallerin tek maç üzerinden oynanacağını duyurdu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Challenge Kupası'ndaki son 16 turu ve çeyrek finallerin tek maç üzerinden oynanacağını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada CEV'in, Şampiyonlar Ligi'nin ardından Challenge Kupası'nın da bu yılki edisyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle değişikliğe gittiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanan CEV Challenge Kupası'nda karşılaşmalar (son 16 turu ve çeyrek final turu), alt alta aynı çatala denk gelen dört takımın aynı şehirde 1 organizatör takımın ev sahipliğinde düzenlenecek. Son 16 turu ve çeyrek final turları ise birer maç üzerinden oynanacak.

Bu arada Challenge Kupası'nda son 16 turu ve çeyrek final etaplarına ev sahipliği yapacak takımlar belli oldu.

Erkekler

Erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Halkbank ve Ziraat Bankkart, son 16 turu ve çeyrek final turu karşılaşmalarına Ankara'da ev sahipliği yapacak.

Halkbank, 15-17 Aralık 2020 tarihlerinde son 16 turu ve çeyrek final turunda rakiplerini misafir edecek.

Halkbank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek etaplarda eşleşmeler şu şekilde:

Son 16 turu

Halkbank-SL Benfica (Portekiz)

Sollentuna VC (İsveç)-AS Cannes (Fransa)

Çeyrek final

Halkbank-SL Benfica (Portekiz) maçının galibi

Sollentuna VC (İsveç) - AS Cannes (Fransa) maçının galibi

Ziraat Bankkart

Ziraat Bankkart ise başkentteki maçlarını 08-10 Aralık 2020 tarihlerinde oynayacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin ev sahipliğinde düzenlenecek etaplarda eşleşmeler şu şekilde:

Son 16 turu

Ziraat Bankkart - Omonia Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

PANU VK (Estonya) (Dinlenecek)

Çeyrek final

Ziraat Bankkart-Omonia Nicosia maçının galibi-PANU VK

Kadınlar

Kadınlarda Türkiye'yi temsil eden takımlardan Sistem9 Yeşilyurt, maçlarını İstanbul'da Türk Hava Yolları ise İspanya'da oynayacak.

Sistem9 Yeşilyurt, 15-17 Aralık 2020 tarihlerinde son 16 turu ve çeyrek final turu karşılaşmalarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

Son 16 turu

Sistem9 Yeşilyurt-TK Kaunas VDU (Litvanya)

ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg (Avusturya)-UVC Holding Graz (Avusturya) maçının galibi/ Jedintso Stara Pazova (Sırbistan)-Kairos Ponta Delgada (Portekiz) maçının galibi

Çeyrek final

Sistem9 Yeşilyurt-TK Kaunas VDU (Litvanya) maçının galibi/ ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg (Avusturya)-UVC Holding Graz (Avusturya) maçının galibi/ Jedintso Stara Pazova (Sırbistan)-Kairos Ponta Delgada (Portekiz) maçının galibi

Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları ise, 15-17 Aralık 2020 tarihlerinde son 16 turu ve çeyrek final turu karşılaşmalarını İspanya'da oynayacak.

Son 16 turu

Türk Hava Yolları-C.S.M. Lugoj (Romanya)

CV Gran Canaria (İspanya)-Vandeouvre Nancy VB (Fransa)

Çeyrek final

Türk Hava Yolları-C.S.M. Lugoj (Romanya) maçının galibi/ CV Gran Canaria (İspanya) – Vandeouvre Nancy VB (Fransa) maçının galibi

Halkbank, İstanbul, Aralık, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybolda Challenge Kupası'nda son 16 turu ve çeyrek finaller tek maç üzerinden oynanacak - Son Dakika Spor


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