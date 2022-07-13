İstanbul ve Ankara'ya sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den "tedbirli olun" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

25 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Bolu, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de ise hafif sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE SON DURUM

İstanbul: Az bulutlu ve açık, çarşamba günü zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.





Ankara: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, çarşamba sabah saatlerinden sonra Bartın, Bolu, Çankırı Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri ile Ankara'nın merkez ve kuzey ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 1 ila 2 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.





İzmir: Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında nemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





EGE

Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile doğusu yer yer parçalı bulutlu, (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 35°C

Az bulutlu

HATAY 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 33°C

Az bulutlu, (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

SİVAS 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Çarşamba) Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu





ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇORUM 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu

KARS 13°C, 31°C

Parçalı az bulutlu

MALATYA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık