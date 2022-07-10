İstanbul ve Ankara yağmura teslim! Yollar göle döndü, vatandaşın çilesi görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul ve Ankara yağmura teslim! Yollar göle döndü, vatandaşın çilesi görüntülendi

10.07.2022 13:00

İstanbul ve Ankara'da etkili olan sağanak yağmur sonrası dereler taştı, birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak yağış İstanbul ve Ankara'daki altyapı sıkıntısını gözler önüne serdi. Esenyurt'ta mahsur kalan 2 aile ekipler tarafından kurtarılırken AFAD; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Balıkesir, Zonguldak ve Bursa'da çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

İstanbul'da gece boyunca etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur sonrası bazı ilçelerde hayat felç oldu. Esenyurt'ta dere taştı bir ev ve işyerini bu bastı. Haramidere'nin taşması sonucu en çok Pınar ve Yeşilkent mahalleleri de etkilendi.

2 AİLE KURTARILDI

İtfaiye ve Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden mahsur kalan 2 ailenin çıkarıldığı öğrenildi. Ekipler baskının ardından gece boyunca bodrum katlarda su baskını yaşanan evlerde arama çalışmalarını sürdürdü.

Esenyurt'ta sel felaketinin drone görüntüsü

BEYKOZ'DA BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Beykoz'da da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı. Yalı Mahallesi Meydan Sokakta bulunan bir eve yıldırım düştüğü iddia edildi. Yıldırım düşen ev tutuştu. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşları bölgedeki hastaneye sevk etti. Beykoz'da aşırı yağış sebebiyle sahil yolu, caddeler ve bazı sokaklar su altında kaldı. Bir evi ise aşırı yağış sebebiyle su bastı. İtfaiye ekipleri su basan evde tahliye çalışması yaptı.

Esenyurt'ta sel felaketinin drone görüntüsü

ANKARA'DA DA YİNE SEL MEYDANA GELDİ

Ankara'da da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur Sincan, Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler, yoğun su biriken yollarda güçlükle ilerleyebildi. Nallıhan ilçesine bağlı Eymir, Çiller ve Uluhan mahallelerinde etkili olan şiddetli yağmur ise sele dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle mahallerde oluşan sel, çevrede oturan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta sel felaketinin drone görüntüsü

AFAD'DAN 7 İLE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

AFAD ise yaptığı açıklamada İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Balıkesir, Zonguldak ve Bursa'da çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, bugün ilk saatlerden itibaren, İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'nda; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde; Bal İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Balıkesir, Zonguldak ve Bursa'da çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ıkesir'in kuzey, Zonguldak ve Bursa'nın batı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bursa ve Balıkesir il AFAD müdürlüklerimiz teyakkuza geçirildi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Vali Yerlikaya: 128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınından etkilendi (1) Vali Yerlikaya: 128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınından etkilendi (1) İstanbul Valisi Yerlikaya: '128 daire, 12 işyeri ve 3 fabrika su baskınlarından etkilendi.' İstanbul Valisi Yerlikaya: '128 daire, 12 işyeri ve 3 fabrika su baskınlarından etkilendi.'
Kaynak: DHA

Esenyurt, İstanbul, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul ve Ankara yağmura teslim! Yollar göle döndü, vatandaşın çilesi görüntülendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara yağmura teslim! Yollar göle döndü, vatandaşın çilesi görüntülendi - Son Dakika
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