İSTANBUL VE ATİNA ARASINDA "İYİ NİYET PROTOKOLÜ" İMZALANDI - Son Dakika

İSTANBUL VE ATİNA ARASINDA "İYİ NİYET PROTOKOLÜ" İMZALANDI

19.03.2021 17:32
İSTANBUL VE ATİNA ARASINDA

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, şehirler arasında "iyi niyet protokülü" imzaladı.

İstanbul DHA -  İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, şehirler arasında "iyi niyet protokülü" imzaladı.

İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'i ağırladı. İmamoğlu ve Bakoyannis, sabah saatlerinde ilk olarak Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

İmamoğlu, Bakoyannis'i öğleden sonra da Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. Bir süre baş başa görüşen iki başkan, daha sonra İstanbul ve Atina şehirleri arasında "iyi niyet protokülü"nü imzalamak için basın mensuplarının karşısına geçti. İstanbul ve Atina arasında kıymetli bir dostluk köprüsü kurmak için bir araya geldiklerini belirten İmamoğlu, "Atina ve İstanbul Belediye Başkanları olarak ortak çalışma alanlarımızı geliştirip, özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde şehir yönetimi, göç yönetimi, depreme hazırlık ve çevre gibi konularda fikir alışverişinde bulunmak, gerekirse diğer belediyelere de örnekler ortaya koymak ve geliştirme çabası içinde olacağız" dedi.

"LOKOMOTİFİN İSTANBUL OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"İmamoğlu, "Hem ekonomik hem de stratejik anlamda bu fayda, aynı zamanda yakın coğrafyaya, özellikle Avrupa'ya da moral vermiştir. Şunu unutmamalıyız: Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. Avrupa da Türkiye'nin bir parçasıdır. Bizler için de toplum için de Türkiye'nin stratejik hedefi, kesinlikle budur. Burada en önemli stratejik bölgenin, lokomotifin İstanbul olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı. Mustafa Kemal Atatürk ile Venizelos arasındaki dostluk ve dayanışmanın bugünler için örnek olduğuna dikkat çeken İmamoğlu,  "Bu, dünya tarihinde çok özel bir tavır, çok özel bir iş birliği dönemidir. Yaşanan acılardan ders çıkaran iki lider, iki ülke arasında barış ve kardeşliği sağlamak için büyük liderlik göstermiştir. Aslında bizim üzerinde düşüneceğimiz ve faydalanacağımız değerli bir mirastır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesinin de burada bize ışık tutan ve bizim her türlü yurt dışı ilişkisinde en önemli prensibimiz olduğunu tekrar belirtmek isterim. Değerli dostum Kostas'ın, İstanbul'da, bizlerle beraber olması, bu güzel başlangıcı birlikte yapmamız, gerçekten beni çok mutlu etmiştir. Dostum Kostas ile bunu kutlar, ikinci adımını da atacağımızı ifade etmek isterim. İki şehir arasındaki iş birliklerini, daha somut olduğunda kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"İLERİYE DÖNÜK DOSTLUĞUMUZUN TEMELİNİ ATTIK"İmamoğlu'nun ardından konuşan Bakoyannis, "İleriye dönük dostluğumuzun temelini attık. Türkiye ve Yunanistan, coğrafi olarak zaten yakın bir konumda. İki ülke insanın ne kadar ayrıştırıcı konular varsa, bir o kadar da birleştirici konular vardır. İki halk ne zaman isterse, o zaman devletler de uygulayabilir. Bu uygulamada karşılıklı anlaşıyoruz. Şehirlerin ortak noktaları, birleştirici olmalarıdır. Tabii ki biz, dış politika uygulamıyoruz. Aynı zamanda karşılıklı görüşmelerimiz oluyor. Bizim arzumuz; çalışıp, iş birliği yapmak, ki kurulacak olan iletişim ve dostluk köprüsünün temelleri sağlam olsun. Belki bu yolculuk uzun olabilir, zor da olabilir. Ancak biz, gerekli önlemlerimizi almış durumdayız" diye konuştu.

İmamoğlu, imza töreninin ardından Bakoyannis'e, aralarında Süleymaniye Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Bukoleon Sarayı gibi İstanbul'un sembol tarihi mekanlarını, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın rehberliğinde gezdirdi. Haliç manzarasını tekneyle deneyimleyen İmamoğlu ve Bakoyannis'in son durağı, dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol'un hayal gücünü zorlayan "Makine Hatırları: Uzay" sergisi oldu.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL VE ATİNA ARASINDA 'İYİ NİYET PROTOKOLÜ' İMZALANDI - Son Dakika


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