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İSTANBUL VE ATİNA İSTON BANKINDA BULUŞACAK - Son Dakika

İSTANBUL VE ATİNA İSTON BANKINDA BULUŞACAK

30.11.2021 10:23

'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, İSTON'un İstanbul ve Atina için özel olarak ürettiği bankı deneyimledi.

'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, İSTON'un İstanbul ve Atina için özel olarak ürettiği bankı deneyimledi. Bakoyannis, İmamoğlu'nun, Firmamıza güveniyoruz. Bir tane hediye yollayacağız. Sonrasını satın alacaksın, ona göreö esprisine, 'Sözler verildi, sözler tutuldu. Atina olarak, diyaloga çok açığız yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu ile Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, Split Belediye Başkanı Ivica Puljak ve Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas, 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanlarını bir araya getiren B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesinin ilk gün yorgunluğunu, kurum iştiraki İSTON'un ürettiği özel tasarım bankta attı. İmamoğlu, bankın öyküsünün, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Atina ziyaretine dayandığını belirtti.

Ekrem İmamoğlu, İSTON'la Atina'yla, İstanbul'u birbirine bağlayacak bir tasarım yapalım dedim. ve bu tasarımı arkadaşlar çalıştı. O meydana da yakışacağını düşünüyoruz. Şimdi biz bu bir örneği Atina'ya yollayacağız. O meydana koymasını isteyeceğiz. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Üzerindeki Mandela'nın sözü de çok değerli; 'Otur ve konuş' diyor zaten barış için ve ülkelerin dostluğu için. Aynı zamanda olimpiyat oyunlarına bir atıfta bulunuyor. Olimpiyat oyunlarının tribün düzenini gösteriyor. Tasarım gücü öyle dedi.

İmamoğlu Bakoyannis'e Ama şöyle söyleyeyim firmamıza güveniyoruz, bir tane hediye yollayacağız sonrasını satın alacaksın ona göre Sayın Başkan derken,

Bakoyannis de Sözler verildi, sözler tutuldu. Atina olarak, diyaloğu çok seviyoruz. Diyaloğa çok açığız cevabını verdi.

İSTON Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay ise, Başkanımızın Atina ziyaretinde, hem Atina'da hem İstanbul'da kullanılacak yeni tasarım şehir mobilyalarından bahsetmişlerdi. Ondan sonra biz çalışmalara başladık. İSTON tasarımcıları 7 - 8 tane tasarım yaptılar. İki şehre yansıyacak. Başkanlarımızın biraz önce oturduğu tasarım anfi tiyatrodan ilham alan, hem İstanbul'da hem Atina'da halkın kullanımına sunulacak olan yeni bir tasarım, yeni bir üretim. Başkanımızın da söylediği gibi çok beğenilen bir tasarım oldu. Bu üretime son olarak biz İstanbul'da başlayacağız, ondan sonra da Atina ve İstanbul sokakları bu yeni banklarla donatılmış olunacak diye konuştu.

İSTANBUL VE ATİNA İSTON BANKINDA BULUŞACAK
İSTANBUL VE ATİNA İSTON BANKINDA BULUŞACAK
İSTANBUL VE ATİNA İSTON BANKINDA BULUŞACAK
İSTANBUL VE ATİNA İSTON BANKINDA BULUŞACAK

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Selanik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL VE ATİNA İSTON BANKINDA BULUŞACAK - Son Dakika


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