İstanbul ve Bursa'daki yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Bursa'daki yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi yakalandı

7 saat önce

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Bursa'daki yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi yakalandı, System.String[]

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, dün İstanbul'da Esenler, Güngören, Fatih ve Bağcılar ile Bursa'da, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 65 cep telefonu, 86 sim kart, 4 dizüstü bilgisayar, 195 banka kartı, tabanca ve 29 fişek, 2 altın ziynet eşyası, 275 bin 10 lira, 20 bin 207 dolar, 10 bin İran riyali, 500 Makedonya dinarı, 410 Rus rublesi, 40 Hong Kong doları, 1125 Irak dinarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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