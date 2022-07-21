İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi! - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi!

21.07.2022 19:00
İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi!

Bu akşam 18.40 sularında İstanbul çevresinde hissedilen depremin ardından Kandilli Rasathanesi ilk açıklamayı yaptı.

Bugün akşam saatlerinde, İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı ilk açıklamaya göre deprem, Tahtalı- Gönen (Balıkesir) merkezli oldu. Ayrıca öncü depremlerin saat 18: 40 sularında başladığı geldiği belirtildi.

Deprem 4.8 büyüklüğünde!

8.4 km derinlikte meydana gelen ve 4.8 büyüklüğündeki deprem için Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü merkez üssü olarak da Balıkesir'in Tahtalı-Gönen bölgesini işaret etti. Şu an için yetkililerden açıklama bekleniyor.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi!

Depremin ardından, pek çok kişi sosyal medya üzerinde şiddetli bir sarsıntı hissettiği paylaştı. İstanbul ve çevre illerinde hissedilebilir olsa da Avrupa yakasının çok etkilenmediği, genel olarak Marmara bölgesi üzerine şiddetini yansıttığı söyleniyor.

Doğal afetlere karşı AFAD Acil Çağrı uygulaması yayınlandı

Henüz deprem sonucunda meydana gelen hasar durumu, yaralı veya can kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yetkililerden konuyla alakalı bir durum raporu paylaşımı yapılması bekleniyor.

Deprem anında yapılması gerekenler

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul'u ziyaret edecek BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul'u ziyaret edecek Balıkesir'in Gönen İlçesinde Deprem Balıkesir'in Gönen İlçesinde Deprem
Kaynak: Shiftdelete

Kandilli Rasathanesi, Kandilli, İstanbul, Deprem, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
18:58 Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
18:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus
18:36 Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek
18:21 Beşiktaş'tan giden Güven Yalçın, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 20:15:15. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement