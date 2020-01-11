İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem - Silivri (drone) - Son Dakika

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İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem - Silivri (drone)
6 saat önce
İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem Silivri'de sokağa çıkan vatandaşlar İSTANBUL - İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:43 Kaynak: AA
İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem
Silivri'de sokağa çıkan vatandaşlar İSTANBUL - İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
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