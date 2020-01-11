İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem - Silivri (drone) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem - Silivri (drone) - Son Dakika

İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem - Silivri (drone)

6 saat önce

İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem Silivri'de sokağa çıkan vatandaşlar İSTANBUL - İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem

Silivri'de sokağa çıkan vatandaşlar İSTANBUL - İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem - Silivri (drone)

İstanbul, Silivri, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:43 Kaynak: AA
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