İstanbul ve Hatay'da 85 ton sülfürik asit ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul ve Hatay'da 85 ton sülfürik asit ele geçirildi

6 saat önce

Gümrük Muhafaza Ekiplerince İstanbul Muratbey Gümrük Müdürlüğü ve Cilvegözü Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda lavabo açıcı taşıdığı belirtilen tırlarda ve aküler içerisinde yapılana aramada 85 ton sülfürik asit ele geçirildi.

İstanbul ve Hatay'da 85 ton sülfürik asit ele geçirildi, System.String[]

Gümrük Muhafaza Ekiplerince İstanbul Muratbey Gümrük Müdürlüğü ve Cilvegözü Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda lavabo açıcı taşıdığı belirtilen tırlarda ve aküler içerisinde yapılana aramada 85 ton sülfürik asit ele geçirildi. Toplamda 4 tırda ele geçirilen 85 ton ağırlığındaki sülfürik asitin yaklaşık piyasa değerinin 750 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.


Gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Muratbey Gümrüğü'nden Hatay Cilvegözü Gümrüğüne sevkli ve lavabo açıcı taşıdığı beyan edilen tırın durumundan şüphelenen gümrük görevlilerince Cilvegözü Gümrük Kapısında söz konusu tırın taşıdığı ürünler inceleme altına alındı. Yapılan analiz neticesinde ürünlerin beyan edildiği gibi lavabo açıcı olmadığı saptandı. Bunun üzerine yapılan ayrıntılı analizde eşyanın, uyuşturucu yapımında da kullanılabilen bir ara kimyasal olmakla birlikte bunun dışında gübre sanayinde, boyar madde, patlayıcı, ilaçlama, pil yapımı, metalürji, petrol arıtmada da kullanılan sülfürik asit olduğu tespit edildi.


Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturma genişletildi ve İstanbul Muratbey Gümrüğü'nde bulunan 2 tır ile taşınan ürünlerin de olayla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğünce konuya ilişkin olarak yapılan çalışmada, görev sahalarında bulunan iki tırın da beyan edildiği gibi lavabo açıcı yüklü olmadığı bu tırların da sülfürik asit taşıdığı tespit edildi. İki operasyonda toplam 75 ton sülfürik asit ele geçirilirken kaçak eşyanın naklinde kullanılan tırlara da el konuldu.


Piyasa değerinin 750 bin Türk Lirası


Bu operasyonlardan birkaç gün sonra yine Cilvegözü Gümrük Kapısında gerçekleştirilen bir diğer sülfürik asit yakalamasında, akü yüklü bir tırın durumundan şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri aracı, x-ray taramasına sevk etti. Tarama sonrası yapılan incelemede araçta yüklü bulunan toplam 256 adet akünün içerisinin boşaltıldığı, boş kasaların sülfürik asit ile doldurulduğu tespit edildi. Operasyon neticesinde toplam 256 adet akü kasasında 10 ton ağırlığında sülfürik asit ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda toplamda 4 tırda ele geçirilen 85 ton ağırlığındaki sülfürik asitin yaklaşık piyasa değerinin 750 bin Türk Lirası olduğu belirlendi. Diğer taraftan olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Cilvegözü, Muratbey, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:04 Kaynak: İHA

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