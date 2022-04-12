İstanbul ve İzmir'de çete üyelerine operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul ve İzmir'de çete üyelerine operasyon: 8 gözaltı

12.04.2022 18:05

- İstanbul ve İzmir'de çete üyelerine operasyon: 8 gözaltı Motosikletle eyleme karışan kasklı çetenin silahlı saldırı anları güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı İstanbul'un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren ve birden fazla silahlı yaralama olayına karışan sokak çetesinin üyelerine...

- İstanbul ve İzmir'de çete üyelerine operasyon: 8 gözaltı

Motosikletle eyleme karışan kasklı çetenin silahlı saldırı anları güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren ve birden fazla silahlı yaralama olayına karışan sokak çetesinin üyelerine yönelik İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Şubat'tan bu yana Fatih'te 4 farklı silahlı yaralama ve bir silahlı yaralamaya teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdiği öne sürülen bir sokak çetesini yakın takibe aldı. Söz konusu eylemlerin azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu iddia edilen E.Y. isimli kişinin liderliğini yaptığı suç örgütü ve üyelerine yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin ve organize suç şebekeleriyle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda, çete lideri E.Y. yanındaki suç örgütü yöneticisi ile birlikte kaçmaya çalışırken İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun devamında, çeteye mensup diğer 6 şüpheli ise İstanbul'da yakalandı.

Fatih ve çevresinde örgütlenen çete üyelerinin ev ve işyerlerinde arama yapan polis, çok sayıda delil topladı. Yapılan bu aramalarda, silahlı eylemlerini kasklı ve motosikletli olarak gerçekleştirdikleri koruyucu kasklar, çok sayıda tabanca fişeği kovanı da ele geçirilenler arasında yer aldı.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul ve İzmir'de çete üyelerine operasyon: 8 gözaltı
İstanbul ve İzmir'de çete üyelerine operasyon: 8 gözaltı
İstanbul ve İzmir'de çete üyelerine operasyon: 8 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul ve İzmir'de çete üyelerine operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul ve İzmir'de çete üyelerine operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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