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İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı azaldı, Ankara'da arttı - Son Dakika

İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı azaldı, Ankara'da arttı

21.02.2022 13:45
İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı azaldı, Ankara'da arttı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Covid-19'da 5-11 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 894,82'den 717,58'e, İzmir'de ise 1229,37'den 1017,38'e düştü; Ankara'da da 1279,73'ten 1323,97'ye yükseldi. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 108,94 ile Van, 143,25 ile Şırnak ve 145,09 ile Antalya oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre; en çok artan 10 ilin Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun olduğunu açıkladı. Öte yandan Samsun 1530,91 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.


İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı azaldı, Ankara'da arttı
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İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı azaldı, Ankara'da arttı İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı azaldı, Ankara'da arttı Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı azaldı, Ankara'da arttı - Son Dakika


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