İstanbul ve İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 26 gözaltı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı operasyonu düzenledi. Sanal ortamda yasa dışı bahis organizasyonu düzenledikleri ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla aranan 30 şüpheliden 26'sı, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıldığı ve kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 üyesi daha önce başka suçlardan tutuklu bulunan 30 kişilik bahis çetesini 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alan siber polisi, 9 Aralık sabahı operasyonun düğmesine bastı. İstanbul'da Avcılar, Bakırköy ve Esenyurt ilçeleri ile İzmir'de çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 30 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, kamu ve özel olmak üzere 191 banka kartı, 5 ayrı hesap cüzdanı, 65 bin 25 TL ile 5 bin 58 Amerikan doları nakit para, 9 bilgisayar, 1 tablet, farklı marka ve modellerde 56 cep telefonu, başka kişiler adına açılmış 58 SIM kart, 1 hafıza kartı, 6 harddisk, 3 POS cihazı ile para sayma makinesi ele geçirildi.

Her iki ilde yakalanan 26 şüpheli, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Polisteki sorgularının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve " 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan yasa dışı bahis operasyonu, polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayda geçen operasyon görüntülerinde, özel harekat timleri ile siber polisince koç başı ile girilen adreslerde arama çalışmaları yapılıyor. Bahis çetesine mensup bir şüphelinin bina girişinde otomobilde yakalanma anlarının da yer aldığı operasyon görüntülerinde, zanlı araçtan çıkarılarak gözaltına alınıyor. Operasyon görüntülerinin bir diğer bölümünde ise yasa dışı bahisten elde edilen paralar ve bu paraların saklandığı çelik kasa ile para sayma makinesi yer alıyor.

(Sadık Kahraman/İHA)