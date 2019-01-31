Son Dakika Haberleri: İstanbul ve Kırklareli'de Göçmen Kaçakçılarına Darbe

İstanbul ve Kırklareli'de Göçmen Kaçakçılarına Darbe

26 dakika önce

Kırklareli ve İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Kırklareli'de Göçmen Kaçakçılarına Darbe, System.String[]
Kırklareli ve İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılarına yönelik Kırklareli ve İstanbul'da 8 şüpheliye ait 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütü üyesi 8 kişi gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanıldığı tespit edilen 3 araca da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:25 Kaynak: İHA

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