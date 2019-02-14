Son Dakika Haberleri: İstanbul ve Kocaeli'de 24 Deaş'lı Yakalandı

İstanbul ve Kocaeli'de 24 Deaş'lı Yakalandı

1 saat önce

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına faaliyette bulunarak, çatışma bölgelerine gidip gelen militanlara ve öldürülen teröristlerin ailelerine yardım toplayan 13 kişi tutuklandı.

İstanbul ve Kocaeli'de 24 Deaş'lı Yakalandı, System.String[]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına faaliyette bulunarak, çatışma bölgelerine gidip gelen militanlara ve öldürülen teröristlerin ailelerine yardım toplayan 13 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelere girip çıktıkları tespit edilen örgüt üyelerine destek sağlayan, eylemlerde öldürülen teröristlerin ailelerine maddi destek sağlayan kişileri takibe aldı.

IRAK VE SURİYE'DE ÇATIŞAN TERÖRİSTLERE MADDİ YARDIM

Örgüt yanlısı faaliyet gösteren illegal toplanma yerlerinin sorumlusu oldukları, ders ve sohbetlerde 'hocalık' yaptıkları, örgüt propagandası yaptıkları, Suriye gibi çatışmalı bölgelere gidecek olan şahısların İstanbul'da konaklama ihtiyacını sağladıkları belirlenen 24 şüpheli, 4 Şubat'ta Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan toplam 25 adrese yapılan eş zamanlı yakalandı.

11 ŞÜPHELİ SERBEST

Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelerde öldürülen DEAŞ'lı yabancı teröristlerin eşlerine yardım edip çatışma bölgelere geçmek isteyen yabancı uyruklu kadın teröristlere kalacak yer temin eden zanlılar, 4 gün boyunca İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguladı. Emniyetteki sorgularının ardından 8 Şubat'ta İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen DEAŞ yanlısı 24 şüpheliden 13'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geri kalan 11 şüpheli ise 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:16 Kaynak: İHA

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