Son Dakika Haberleri: İstanbul ve Kocaeli'de Düzenlenen Deaş Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

İstanbul ve Kocaeli'de Düzenlenen Deaş Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Kocaeli'de 4 Şubat'ta yaptığı operasyonda gözaltına aldığı 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul ve Kocaeli'de Düzenlenen Deaş Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı, System.String[]
İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Kocaeli'de 4 Şubat'ta yaptığı operasyonda gözaltına aldığı 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler 8 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. 13 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEM ekipleri şüphelilerin ders ve sohbetler düzenlediklerini, örgütün propagandasını yaparak Suriye çatışma bölgesine gidip geldiklerini ve gitme arayışında olup örgüte eleman temin etmek amacıyla çalışma yaptığını belirlemişti. Öte yandan şüphelilerin örgüt üyelerinin ailelerine maddi yardım topladıkları ve yasadışı faaliyetlerini gizlemek için AHİD isimli dergi çıkardıkları tespit etmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:17 Kaynak: DHA

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