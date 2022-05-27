İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

27.05.2022 12:57
İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 17 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 17 kişi yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kaçak akaryakıt ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, İstanbul'un 13 ilçesinde ve Kocaeli Dilovası'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 4 kapalı kasa kamyonet, 2 çekici, dorse ve silobasa da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık, Akaryakıt, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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