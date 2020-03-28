İstanbul ve Kocaeli için sağanak uyarısı - Son Dakika

İstanbul ve Kocaeli için sağanak uyarısı
6 saat önce
İstanbul ve Kocaeli'de kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
İstanbul ve Kocaeli'de kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'de başlayacak sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar aralıksız devam edeceği öngörülüyor.
Meydana gelebilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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