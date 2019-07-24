İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı
28 dakika önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:32 Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul
ve Kocaeli
için yağış uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Ani sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti İzmir'de yol verme kavgasında dövülen baba hayatını kaybetti