Son Dakika Haberleri: İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı
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İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı

28 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:32 Kaynak: AA
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