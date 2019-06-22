İstanbul ve Kocaeli'nden kimya ihracatında rekor
1 saat önce
Türk kimya sektörünün yılın ilk 5 aylık dönemindeki ihracatının yüzde 70'ini İstanbul ve Kocaeli gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:23
Türk kimya sektörünün yılın ilk 5 aylık dönemindeki ihracatının yüzde 70'ini İstanbul
ve Kocaeli
gerçekleştirdi.
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