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İstanbul ve Kocaeli'nden kimya ihracatında rekor

1 saat önce

Türk kimya sektörünün yılın ilk 5 aylık dönemindeki ihracatının yüzde 70'ini İstanbul ve Kocaeli gerçekleştirdi.

İstanbul ve Kocaeli'nden kimya ihracatında rekor, System.String[]
Türk kimya sektörünün yılın ilk 5 aylık dönemindeki ihracatının yüzde 70'ini İstanbul ve Kocaeli gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:23 
Kocaeli, İstanbul, Ekonomi
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