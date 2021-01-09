İstanbul ve Marmara Bölgesi için "kuvvetli yağış" uyarısı

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde bugün ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçeleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.