İstanbul ve Muğla'da organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul ve Muğla'da organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

10.06.2022 09:59
İstanbul ve Muğla'da organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama' ve 'yağma' olaylarına karışan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama' ve 'yağma' olaylarına karışan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Bir otoparkta yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde çete üyesinin otomobilde sıkıştırdığı kişiye tekme atıp silah çektiği görülüyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer ilçesi ve çevre ilçeler başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren, elebaşılığını A.O.H ve oğlu O.H. adlı bir kişinin yaptığı bir suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde geniş çaplı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'yağma', 'yağma amaçlı tehdit' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, 2 Haziran'da İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 2 ilde birçok adrese yapılan eş zamanlı baskında 14 zanlı yakalandı.

Araçta sıkıştırdığı kişiye tekme atıp, silah çekti

Yakalanan çete üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şüphelilerin gerçekleştirdiği iddia edilen bir olayın görüntüsü, bir otoparkta yaşandığı sanılan şiddet olayına işaret ediyor. Elde edilen görüntülerde bir çete üyesi, kapalı otoparktaki bir otomobilde kıstırdığı bir kişiye önce araç içinde tekme atıyor, ardından da silahını çektiği görülüyor. Sorguları 8 gün boyunca Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde devam eden ve bugün sona eren şüphelilerin, ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul ve Muğla'da organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

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