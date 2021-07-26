İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı tatil dönüşü en yüksek yolcu sayısına ulaştılar - Son Dakika

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde 18 aylık pandemi sürecinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Aynı gün iki havalimanı toplam 269 bin 856 yolcuya hizmet ederken, bin 706 uçuş gerçekleşti.

Bayram tatilinin son gününde İstanbul'daki iki havalimanında da yolcu yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilini yurt dışı ve yurt içi tatil noktalarında değerlendirenlerin dönüşleri nedeniyle hem Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hem de İstanbul Havalimanı'nda 2021 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Verilere göre 25 Temmuz Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı 110 bin 420 yolcuya hizmet ederken 690 uçuş yapıldı. Aynı gün İstanbul Havalimanı'nı ise 159 bin 436 yolcu kullanırken, bin 016 uçuş gerçekleşti.

- İstanbul