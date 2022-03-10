İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı - Son Dakika
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İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı

10.03.2022 15:25

Türk Hava Yolları (THY), kışın olumsuz hava koşullarının etkilerine karşı uçuş güvenliğini sağlamak için filosundaki uçaklara buzlanmayı önleyici "de-icing" işlemi yapıyor.

Türk Hava Yolları (THY), kışın olumsuz hava koşullarının etkilerine karşı uçuş güvenliğini sağlamak için filosundaki uçaklara buzlanmayı önleyici "de-icing" işlemi yapıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi, kış mevsiminin getirdiği olumsuz hava şartları sebebiyle uçuş güvenliğini riske atmamak adına çeşitli önlemler alıyor.

Yolcuların uçuş emniyetini ve konforlu seyahatini öncelikli hedef edinen THY, zorlu hava koşullarında performansını korumak için uçaklara iniş-kalkış öncesi ve sonrasında çeşitli işlemler yapıyor.

Bu işlemlerin en önemlileri ise "de-icing" olarak biliniyor. "Uçağı buzlanma ve soğuğun olumsuz etkilerinden korumak" olarak ifade edilen işlemlerle uçağın dış yüzeyinde bulunan buz, don ve kar, çözücü sıvı yardımıyla temizleniyor.

Yaklaşık 10 dakika süren işlemler, özellikle uçağın kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın giderilerek, uçuş emniyetini güvenli hale getirilme sürecini kapsıyor.

Bu kapsamda, bugün İstanbul Havalimanı'nda 91, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 36 olmak üzere toplam 127 uçağa "de-icing" işlemi uygulandığı öğrenildi.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı

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Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı - Son Dakika
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