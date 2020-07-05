İstanbul ve Sakarya'daki fuhuş çetesine operasyon kamerada - Son Dakika

İstanbul ve Sakarya'daki fuhuş çetesine operasyon kamerada

İSTANBUL ve Sakarya'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL  ve Sakarya'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 adet silah ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 13 yabancı uyruklu fuhuşa zorlanan kadın kurtarıldı. Baskın anı polis kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen çeteye yönelik 30 Haziran tarihinde saat 05.00 sıralarında operasyon yapıldı. Ekiplerin önceden tespit ettiği Pendik ve Sakarya Hendek ilçesinde 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev aramalarında 1 adet av tüfeği, 1 adet silah, 13 adet pasaport, geçici ikamet izin belgeleri, yabancı kimlik kartları, 7 bin 755 lira nakit para ve 9 amerikan doları, 28 adet cep telefonu, 28 adet sim kartı ele geçirildi. Baskında zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 13 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 10:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul ve Sakarya'daki fuhuş çetesine operasyon kamerada - Son Dakika

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