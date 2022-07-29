İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede - Son Dakika
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İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

29.07.2022 15:20
İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

İstanbul ve Şanlıurfa'da telefon ve sosyal medya aracılığıyla tatil yerlerini kiralama vaadiyle 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul ve Şanlıurfa'da telefon ve sosyal medya aracılığıyla tatil yerlerini kiralama vaadiyle 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Hesaplarınız terör örgütü eline geçti" denilerek kandırıldıkları ve sosyal medyadan tatil yerleri kiralama vaadiyle dolandırıldıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

İstanbul ve Şanlıurfa'da şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu şüphelilerin, dolandırıcılıktan kazandıkları paraları, sosyal medyadan banka hesaplarını kullanmak için anlaştıkları "hesapçı" diye nitelendirilen kişilerin hesaplarına yatırdıklarını belirledi. Zanlıların, hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşarak da komisyon aldıkları tespit edildi.

Ülke genelinde vatandaşları yaklaşık 20 milyon lira dolandıran şüphelilerin, banka hesaplarına yatırılan paraları silahlı korumayla çekmeye gittikleri öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin soruşturmaya ilişkin çalışması sürüyor.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede - Son Dakika
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