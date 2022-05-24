İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

24.05.2022 16:24

İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltıTEKİRDAĞ İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda sosyal medya üzerinden müşteri bulmaya çalışan çete çökertildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

TEKİRDAĞ İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda sosyal medya üzerinden müşteri bulmaya çalışan çete çökertildi. 12'si kadın olmak üzere toplamda 20 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etme" suçlarıyla ilgili geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Sosyal medya hesapları mercek altına alındı

Çorlu İlçesinde Twitter, İnstagram, Facebook isimli sosyal paylaşım siteleri üzerinden müşteri bularak, 18 adreste 9 yabancı (3 Gürcistan, 2 Özbekistan, 2 Türkmenistan, 2 Kırgızistan) 3 Türk Mağdur kadına para karşılığı fuhuş yaptıran gruba yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, Ş.Ö, A.K, M.Ö, U.D, G.K, F.S, H.K, F.A. olmak üzere 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı: Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet 7,65 çapında tabanca, 6 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 295 TL, 100 Dolar para, fuhuş amaçlı kullanılan 9 adet cep telefonu, fuhuşta kullanılan cinsel materyaller ele geçirilerek el konuldu.

Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlar işlemleri sonrasında sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. Fuhuş yapılan birleşme evleri ile ilgili mühürleme(kapatma) işlemlerine başlatılırken, Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli ve 12 kadın adliyeye sevk edildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı
İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı
İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı
İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

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TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika


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