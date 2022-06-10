İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 6 gözaltı

10.06.2022 10:09

İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 6 gözaltı Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce İstanbul ve Tekirdağ'da 11 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 6 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce İstanbul ve Tekirdağ'da 11 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Süleymanpaşa ilçesinde ekiplerin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir araçta, yapılan aramalarda 2 şahıstan, 55 kutu 3 bin 80 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Polis ekipleri yakaladığı 2 şahsın sorgulamalarından yola çıkarak operasyon alanını genişletti

Tekirdağ ve İstanbul'da 11 adrese operasyon

Ekiplerce yapılan çalışmalarda İstanbul'da da belirlenen adreslere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Tekirdağ ve İstanbul ilinde tespit edilen 11 adreste yapılan çalışmalarda, 771 adet sentetik ecza hap, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 2 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet şarjör 82 adet fişek, 2 adet para sayma makinesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 172 bin 200 TL ve 100 dolar para ele geçirildi. Ele geçirilmiş olup konu ile ilgili 6 şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 6 gözaltı
İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 6 gözaltı
İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 6 gözaltı
İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 6 gözaltı

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 34 Kişi Gözaltına Alındı İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 34 Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 6 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 9 aday başkanlık için başvurdu
11:16 İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 11:31:46. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement