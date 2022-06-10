İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 6 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce İstanbul ve Tekirdağ'da 11 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Süleymanpaşa ilçesinde ekiplerin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir araçta, yapılan aramalarda 2 şahıstan, 55 kutu 3 bin 80 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Polis ekipleri yakaladığı 2 şahsın sorgulamalarından yola çıkarak operasyon alanını genişletti

Tekirdağ ve İstanbul'da 11 adrese operasyon

Ekiplerce yapılan çalışmalarda İstanbul'da da belirlenen adreslere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Tekirdağ ve İstanbul ilinde tespit edilen 11 adreste yapılan çalışmalarda, 771 adet sentetik ecza hap, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 2 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet şarjör 82 adet fişek, 2 adet para sayma makinesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 172 bin 200 TL ve 100 dolar para ele geçirildi. Ele geçirilmiş olup konu ile ilgili 6 şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.