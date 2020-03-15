İstanbul ve Tekirdağ'daki kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Tekirdağ'daki kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı

6 saat önce

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 45 milyon boş makaron ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 45 milyon boş makaron ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir makaron fabrikasının, ihraç kaydıyla ürettiği makaronları iç piyasaya sürerek hayali ihracat gerçekleştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin iç piyasaya sürülen makaronları dikkati çekmemek için Esenyurt'taki lüks bir rezidansın otoparkına depoladıkları ve buradan dağıttıkları tespit edildi.

İstanbul ve Tekirdağ polisi, dün Esenyurt'taki depoya ve Çerkezköy'deki fabrikaya operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 45 milyon boş makaron, 31 bin 800 spot ampul, 125 kilo nargile tütünü ve 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Nakliyede kullanılan iki kamyona da el konuldu.

Bu arada, hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul ve Tekirdağ'daki kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı

Çerkezköy, Tekirdağ, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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