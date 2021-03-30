İstanbul ve Trakya için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika

İstanbul ve Trakya için 'fırtına' uyarısı
30.03.2021 12:53
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'den yarın sabahtan itibaren Trakya ve İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı geldi.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'den yarın sabahtan itibaren Trakya ve İstanbul
için kuvvetli fırtına uyarısı geldi.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısındaki Trakya ile İstanbul çevreleri için kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları da kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı. Ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği de belirtildi.
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- Edirne
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