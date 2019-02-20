İstanbul ve Tunceli'de Mkp Üyesi 9 Şüpheli Yakalandı
16 dakika önce
İstanbul ve Tunceli'de, yasa dışı Maoist Komünist Parti (MKP) örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
ve Tunceli
'de, yasa dışı Maoist Komünist Parti (MKP) örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM
) Şube ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul ve Tunceli'de yasadışı MKP üyelerine operasyon düzenledi. İstanbul'da 15, Tunceli'de 1 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet birimleri, yapılan baskınlarda MKP'nin ideolojik tabanında yer bulan ve yapılan çağrılarda öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yaptığı ileri sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler ile birlikte çok sayıda örgütsel doküman, 1 polis copu, polis şapkası, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 50 fişek ele geçirildi. Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D., M.K., R.Ö., Y.Z.D., M.D., D.Ç., S.E. ve D.Y. adlı 8 MKP'li tutuklandı. 1 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
(Sadık Kahraman/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
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