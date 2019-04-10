Son Dakika Haberleri: İstanbul ve Tunceli'de Terör Örgütü Mkp Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul ve Tunceli'de Terör Örgütü Mkp Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

İstanbul ve Tunceli'de, yasa dışı MKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Tunceli'de Terör Örgütü Mkp Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
İstanbul ve Tunceli'de, yasa dışı MKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, MKP'nin (Maoist Komünist Parti) ideolojik tabanında yer bulan örgüt üyesi 3 şüpheliyi tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından dün gece İstanbul'da 3, Tunceli'de 1 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen terör polisi, G.B., K.İ. ve Y.G. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütü MKP'nin talimatları ile hareket ettiği, kalabalıkları provoke edecek yasa dışı gösterilerde bulundukları ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristler adına anma faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Örgüt üyelerinin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyete götürülen zanlıların polisteki işlemlerine başlandı.

(Sadık Kahraman/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:52 Kaynak: İHA
Tunceli, Maoist Komünist Partisi, İstanbul, Güncel
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