İstanbul ve Yalova'da uyuşturucu operasyonu: İran uyruklu 6 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul ve Yalova'da uyuşturucu operasyonu: İran uyruklu 6 kişi yakalandı

Düzenlenen operasyonlarda 73 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon anı polis kamerasına yansıdı

İSTANBUL - İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 73 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi. Baskınlarda tamamı İran uyruklu 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. 2 Kasım'da İstanbul'un Beyoğlu, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçeleri ile Yalova'da yürütülen operasyonda İran uyruklu R.L., M.D., A.H., H.Y., M.F.D. ve N.N. isimli 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, plastik pet şişelerde ve naylon poşetler halindeki paketlerde toplam 73 kilo 160 gram metamfetamin maddesi, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 şarjör ve bu silahlara ait 19 fişek ele geçirildi. Yakalanan İran uyruklu 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan nefes kesen operasyon anı polis kamerasına yansıdı.