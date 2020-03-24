İSTANBUL 'Vefa İletişim Merkezi'yle vatandaşlara yardım götürüyor - Son Dakika
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İSTANBUL 'Vefa İletişim Merkezi'yle vatandaşlara yardım götürüyor

6 saat önce

?Vefa İletişim Merkezi'yle vatandaşlara yardım götürüyorOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? TÜRKİYE'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte hastalığın daha da yayılmaması için önlemler alınıyor.

?Vefa İletişim Merkezi'yle vatandaşlara yardım götürüyor

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? TÜRKİYE'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte hastalığın daha da yayılmaması için önlemler alınıyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarında sınırlama getirildi. Dışarı çıkamayan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamaları için kamu kurumları devreye girdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Türkiye'de de etkisini artırıyor. Can kayıplarının da artmasıyla birlikte alınan önlemlerde sıklaştırıldı. Hastalığın büyük risk oluşturduğu 65 yaş üstü vatandaşlarınsa sokağa çıkmalarına yasak getirildi. Sokağa çıkamayıp ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için belediyeler ve kamu kurumları devreye girdi. Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü 'Vefa İletişim Merkezi' tarafından vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Erzak yardımı dışında evde bakım çalışmaları kapsamında evlerin dezenfekte edilmesi ve ilaçlanması için '112 ve 115'i arayan ilçe sakinleri kaymakamlık binasında bulunan 'Vefa İletişim Merkezi'ne yönlendiriliyor. İhtiyaçlarını bildiren vatandaşlara kaymakamlık, belediye, emniyet ve müftülük görevlileri erzak ve ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulunuyor. Öte yandan Bağcılar Belediyesi 'Yaşama Destek Projesi' kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik temizlik hizmeti koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte sıklaştırıldı.

İNCE : 'EV ALMA KOMŞU AL DEMİŞLER'

90 yaşındaki yalnız yaşayan Leman İnce, tek yaşadığını ve komşularının kendisine baktığını söyledi. Yapılan yardımlardan dolayı Bağcılar Kaymakamlığı'na ve Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür eden İnce, 'Bağcılar Kaymakamı'na teşekkür ederim. Hepinizin Allah ne muradınız varsa versin. Kaymakamın da Allah dileklerini kabul etsin. 1930 doğumluyum. Yalnız yaşıyorum. Komşularım bana bakıyor. Ev alma komşu al demişler. Bağcılar Kaymakamı'na çok çok teşekkür ederim' şeklinde konuştu.

ÖNAL : 'BENİMLE BELEDİYE EKİPLERİ İLGİLENİYOR'

80 yaşında yürüyemeyen Ayşe Önal, Bağcılar Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Tek yaşadığı için kendisiyle ekiplerin ilgilendiğini söyleyen Önal, 'Belediye ekipleri sağ olsunlar. Onlar olmasalardı benim halim ne olurdu ' Allah onların tuttuklarını altın etsin. Belediye ve diğer kurumlar çok ilgilendiler benimle. Ben yürüyemiyorum, ayaklarım tutmuyor. Herkese yardımları için teşekkür ederim? ifadelerini kullandı.

İSTANBUL 'Vefa İletişim Merkezi'yle vatandaşlara yardım götürüyor

Koronavirüs, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:41 Kaynak: DHA

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