İstanbul Veteriner Hekimler Odası: "İlgisiz Kurumların Toplum Sağlığıyla İlgili Alanlarda Yetki Sahibi Yapıldığı Bir Kez Daha Görülmüştür" - Son Dakika
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İstanbul Veteriner Hekimler Odası: "İlgisiz Kurumların Toplum Sağlığıyla İlgili Alanlarda Yetki Sahibi Yapıldığı Bir Kez Daha Görülmüştür"

23.07.2022 17:04
İstanbul Veteriner Hekimler Odası: "İlgisiz Kurumların Toplum Sağlığıyla İlgili Alanlarda Yetki Sahibi Yapıldığı Bir Kez Daha Görülmüştür"

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan "petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı" tartışmasıyla ilgili “Meslek odası olmayan meslek grupları esnaf birlikleri altında çeşitli meslek odalarına bağlı olarak çalışmaktadırlar. Uygulama yeni değildir. Ancak, ülkemizde son zamanlarda her alanda yaşanan yönetim karmaşası bu alanda da yaşanmış, ilgisiz kurumların özellikle toplum sağlığıyla ilgili alanlarda yetki ve sorumluluk sahibi yapıldığı bir kez daha görülmüş, kamuoyunda kafa karışıklığı yaratılmıştır" dedi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan "petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı" tartışmasıyla ilgili "Meslek odası olmayan meslek grupları esnaf birlikleri altında çeşitli meslek odalarına bağlı olarak çalışmaktadırlar. Uygulama yeni değildir. Ancak, ülkemizde son zamanlarda her alanda yaşanan yönetim karmaşası bu alanda da yaşanmış, ilgisiz kurumların özellikle toplum sağlığıyla ilgili alanlarda yetki ve sorumluluk sahibi yapıldığı bir kez daha görülmüş, kamuoyunda kafa karışıklığı yaratılmıştır" dedi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, petshopların Kasaplar Odası'na bağlandığı yolundaki haberler ve bunun üzerine yapılan tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Petshop esnafının üye olduğu birden fazla mesleki kurum olduğunu belirten Arslan, şunları dile getirdi:

"UYGULAMA YENİ DEĞİL ZATEN UZUN SÜREDEN BERİ VAR: Pethsopların Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Sanatkarları Federasyonu'na bağlandığı yolundaki haberler kamuoyunda tepkiye neden olmuş, meslek mensupları açısından da tartışma konusu olmuştur. Bu nedenle konu hakkında açıklama yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yayınlandığı söylenen söz konusu genelgeye ulaşamamakla birlikte, ilgili meslek mensupları ve açıklamayı yapan meslek odası yöneticileri ve petshopların sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerden anladığımız; öncelikle bu uygulama yeni değil zaten uzun süreden beri var. Meslek odası olmayan meslek grupları esnaf birlikleri altında çeşitli meslek odalarına bağlı olarak çalışmaktadırlar. Nitekim bundan önce de petshop işletmeleri çiçekçiler, manavlar, balıkçılar meslek odalarına bağlı olarak çalışmaktaydılar. Verilen bilgilere göre ticari kayıt yapan petshop işletmeleri birlikler tarafından odalar arasında dağıtılmaktadır. Kasaplar Odası da bu odalardan biridir. Yani petshop esnafının üye olduğu birden fazla mesleki kurum vardır. Diğer taraftan ruhsatlandırma ve resmi denetim açısından herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bilindiği üzere petshopların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ilgili mevzuat gereği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Veteriner hekimlik hizmetleri ve mesleğimiz açısından ise herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

PETSHOPLAR ÇEVRE, TOPLUM VE HAYVAN SAĞLIĞI AÇISINDAN COK CİDDİYETLE DENETLENMELİDİR: Ancak ülkemizde son zamanlarda her alanda yaşanan yönetim karmaşası bu alanda da yaşanmış, ilgisiz kurumların özellikle toplum sağlığıyla ilgili alanlarda yetki ve sorumluluk sahibi yapıldığı bir kez daha görülmüş, kamuoyunda kafa karışıklığı yaratılmıştır. Faaliyet alanı gıda değeri hayvanlar olan bir mesleki kuruluşla (Kasaplar Odası) kedi köpek, kanatlı ve balık ile ilgili ürünlerin satıldığı işletmelerin ilişkilendirilmesi tepki çekmiştir. Yeri gelmişken uyarmak isteriz ki; petshoplar çevre sağlığı, toplum sağlığı ve hayvan sağlığı açısından cok ciddiyetle denetlenmesi, yönetilmesi gereken işletmelerdir. Farklı faaliyet alanları olan petshop esnafının örgütlenme isteği demokratik hak olmakla birlikte, söz konusu hayvan, çevre ve insan sağlığı olduğunda çok dikkatli adımlar atılmasını öneriyoruz. Düzenlemeler yapılırken bilimi temel alan ilgili meslek örgütlerinin bilgisine başvuran yaklaşımlar hepimizin yararına olacaktır."

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Kaynak: ANKA

Murat Arslan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Veteriner Hekimler Odası: 'İlgisiz Kurumların Toplum Sağlığıyla İlgili Alanlarda Yetki Sahibi Yapıldığı Bir Kez Daha Görülmüştür' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Veteriner Hekimler Odası: "İlgisiz Kurumların Toplum Sağlığıyla İlgili Alanlarda Yetki Sahibi Yapıldığı Bir Kez Daha Görülmüştür" - Son Dakika
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