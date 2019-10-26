Son Dakika Haberleri: İstanbul-villaları soyan hırsız yakalandı
Son Dakika Güncel İstanbul-villaları soyan hırsız yakalandı

İstanbul-villaları soyan hırsız yakalandı

1 saat önce

İSTANBUL'da kapüşonlu pardösü giyerek villalardan hırsızlık yaptığı belirlenen Osman A. gözaltına alında.

İSTANBUL'da kapüşonlu pardösü giyerek villalardan hırsızlık yaptığı belirlenen Osman A. gözaltına alında. Şüphelinin Kandilli'de bir villadan yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son aylarda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Polis yaptığı çalışmada şüphelinin üzerine kapüşonlu pardösü giyerek kimliğini gizlemeye çalıştığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri aracılığı ile takip edilen hırsızsın kimliğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Osman A.'nın daha önceden 6 ev hırsızlığı suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Soruşturma sırasında Kandilli'de bir villadan 200 bin lira değerinde ziynet eşyası, Bebek'te başka bir villadan 50 bin lira değerinde ziynet eşyası 2 bin 200 dolar, 180 Euro ve 320 lira çaldığı tespit edilen Osman A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul-villaları soyan hırsız yakalandı

Kandilli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:32 Kaynak: DHA
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