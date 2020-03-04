İstanbul-yabancıların türkiye'ye altın getirmesine izin verilmesi kararı kuyumcuları sevindirdi - Son Dakika

YABANCI yolcuların beraberinde en fazla 5 kilograma kadar standart işlenmemiş altını yurda getirmelerine izin verildi. Resmi Gazete'de dün yayınlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcular, beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde kendilerine ait olan en fazla 5 kilogram ağırlığındaki standart işlenmemiş yani 24 ayar külçe altını getirebilecek. Bu kişiler altını Altın Borsası'na üye bir firmaya altını, para ya da mücevher karşılığı satacaklar.

Kuyumcular alınan bu kadardan memnun ve sektöre büyük katkı sağlayacağını belirtiyor. İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık kararla 'Tahmin ediyoruz ki 2020 senesinde bizim sadece mücevher ihracatımızı yüzde 20 artırabiliriz diye düşünüyoruz. Türkiye'nin de 3-4 sene içinde altın ticaret merkezi olacağına inanıyoruz"dedi.

Nadir Metal yetkilisi Kaan Gözüm ise sistemin işleyişine dikkat çekerek, "İstanbul Altın Borsası'na üye olan bir firmaya bu altını getirebiliyorsunuz. Bunun üzerinden bu işlemleri yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK

Nadir Metal yetkilisi Kaan Gözüm, sistemin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı:

"Bunun anlamı aslında sektör için çok faydalı olacak. Daha önce hurda altını Türkiye'ye getirip işleyip, mamul mal olarak yurtdışına götürme noktasındaydık. Ama külçe altınları herhangi bir yolcu tarafından getirip sistemin içine sokabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Bir kere üretici için çok büyük bir avantaj. Daha önceki bürokratik işlemler daha zorluydu Altın borsasına üye olmayanlar bunu getiremiyordu ama şimdi böyle bir şansımız oldu. Sektör için, hem Türkiye'nin kendi altın saklama potansiyelini yukarıya çıkarması için avantaj, sektöre kolaylık açısından çok faydası olacak. Ne zaman etkisi olur? Bunu zaman içinde göreceğiz. Yurtdışında çok fazla bilinirliği olmayabilir ama önümüzdeki 1-2 ay içinde bunun etkisini yüksek oranda göreceğimizi düşünüyorum. Altını İstanbul Altın Borsası'na kote olan şirketlere getirebiliyorsunuz. Herhangi birisi '1 kilo altını herhangi birisine getirdim' deme şansı yok. İstanbul Altın Borsası'na üye olan bir firmaya bu altını getirebiliyorsunuz. Bunun üzerinden bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Diğer türlü biraz kaos ortamı olabilir. Onu da kontrol altında tutmak lazım. Sektörü için, sektörün bütün bileşenleri için son derece olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz"

"MÜCEVHER İHRACATIMIZI YÜZDE 20 ARTIRABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık, şöyle konuştu:

"Türk vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişiler bir seneye kadar 5 kilo standart altın dediğimiz külçe altın getirebilecekler. Bunu getirecekler İstanbul Havalimanı Gümrüğü'nden girişlerini yapacaklar. Gelecekler İstanbul ya da istediği yerde alışverişlerini yapacaklar. Yani altın geldiğinde burada paraya çevirip yerine mücevher alabilirler, altın takı alabilirler veya başka sektörlerden de alışveriş yapabilirler. Amacımız hem kuyumculuk sektörünün büyümesini hızlandırmak, üretimi, istihdamı ve ihracatı hızlandırmak. Sadece kuyumculuk sektörü için demiyoruz, tekstil, konut, otomobil sektörlerinin yurtdışına ihraç edilmesinin hızlandırmak istiyoruz. Bu bize çok artı kazandıracak. Bugün itibariyle daha yeni olduğu için bunun uygulaması biraz zaman alacak. Mutlaka bir eksiklikleri var. Bizim istediklerimizin bazı eksiklikleri var çıkmadı. İnşallah bunları da yoluna koyduktan sonra mevzuatı da yayınlandıktan sonra Türk kuyumculuğuna, Türk üretimine çok büyük katkı sağlayacağına düşünüyoruz. Bu tarihi derecede önemli bir karardır. Biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tahmin ediyoruz ki 2020 senesinde bizim sadece mücevher ihracatımızı yüzde 20 artırabiliriz, diye düşünüyoruz. Türkiye'nin de 3-4 sene içinde altın ticaret merkezi olacağına inanıyoruz."

KARARDAKİ EKSİKLİK

Atayık, "Asıl amacımız hurda altınların Türkiye'ye gelmesidir. Standart altın yani külçe altın olarak çıktı. Biz bunu eksiklik olarak görüyoruz. Faydası mutlaka olacak ama esas amacımız hurda altınların Türkiye'ye gelmesidir. Bu geldiği müddetçe, bu takoz altınlar eritilecek, işlenecek, üretim yapacağız, her türlü takıya katma değer katacağız. ve bunu da yabancılar gelecek kendi ülkelerine götürecek, kendi mağazalarında satacaklar. En büyük eksikliğimiz bu" şeklinde konuştu.