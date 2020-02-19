İstanbul yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor - Son Dakika
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İstanbul yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor

7 saat önce

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışlı havanın cumartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.

İstanbul yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor, System.String[]

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışlı havanın cumartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bölgenin yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya kesiminden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Cumartesi günü akşam saatlerine kadar bölge genelinde beklenen yağışların, genellikle yağmur şeklinde görüleceği aktarılan açıklamada, hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren başlayarak yağışla birlikte azalacağı, ancak bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağmur şeklindeki yağışların cuma ve cumartesi günleri aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kentte pazar günü ise yağış beklenmediği belirtildi.

İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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