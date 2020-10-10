İstanbul yakında yeni bir hastaneye sahip olacak - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un yakında yeni bir hastaneye sahip olacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla İstanbul'un yeni bir hastaneye sahip olacağını duyurdu. Bakan Koca, yeni hastaneyi ziyareti sırasındaki fotoğrafları ile yaptığı paylaşımda, "İstanbul yakında yeni bir hastaneye sahip olacak. Seyrantepe'deki binamız büyük oranda hazır. İncelemelerde bulunduğumuz binanın kapalı alanı 172 bin 825 metrekare. 163 poliklinikle hizmet verecek olan hastanemiz 620 yataklı, 84 yoğun bakım yataklı planlandı. Ameliyathane sayısı 24" ifadelerini kullandı.

(İHA)