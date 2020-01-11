İstanbul yaklaşan 'büyük deprem'e hazır mı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul yaklaşan 'büyük deprem'e hazır mı? - Son Dakika Dünya

İstanbul yaklaşan 'büyük deprem'e hazır mı?

6 saat önce

Son bir haftadır farklı şiddetlerde sarsılan İstanbul’da Perşembe günü Silivri merkez üssü olarak yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem, yakın dönemde kaydedilen en sarsıcı sallantı olarak endişe yarattı.

İstanbul yaklaşan 'büyük deprem'e hazır mı?, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen depremler kent sakinleri için endişe yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar İstanbul için yıkımın eşik değerinin 6.4 olduğunu belirtiyor. Beklenen "Büyük Marmara depremine" kadar olan sarsıntılar, "uyarıcı deprem" olarak kabul ediliyor. Peki İstanbul, yeni olası yeni depremlere ne kadar hazır?


Afet Toplanma Alanları'nın durumu ne?


Bir deprem bölgesi olan ve her ay yaklaşık iki bin depremin yaşandığı belirtilen Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından en çok konuşulan sorunlardan biri de Afet Toplanma Alanları'nın durumu. Can havliyle kaçan insanların binaların altına sığınması ise daha büyük bir güvenlik riski doğurabiliyor.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:07 
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