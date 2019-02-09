İstanbul - Yalçın Menteş'e Veda (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHAOyuncu Yalçın Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul
DHA
Oyuncu Yalçın Menteş
için Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi'nde tören düzenlendi.
12 gündür tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz perşembe akşamı hayatını kaybeden Menteş, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü oyuncu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Menteş, Bostancı Tatarağası Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Pendik
Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek
Görüntü dökümü
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-Cenaze töreninden detay
-Anma törenine katılanlar
- Uygur
'un konuşması
- Sinan Bengier
'in onuşması
-Oğlu Atilla Menteş'in konuşması
- Ulvi Alacakaptan
anma konuşması
- Fatih
Mühürdar anma konuşması
-Fikret Menteş anma konuşması
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:10 Kaynak: DHA
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