İstanbul - - Yangına Müdahale Eden İtfaiyecinin Çatıdan Düşme Anı Kamerada
37 dakika önce
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul/DHA Tuzla'da yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri kırılan çatından düşerek yaralandı.
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul/DHA Tuzla
'da yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri kırılan çatından düşerek yaralandı.
Tuzla Meclis Mahallesi Özçiçek Sokak'ta bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye soğutma çalışmaları başlattı. Tek katlı yapının çatısında soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden biri çatının çökmesiyle içeriye düştü. Düşen itfaiyecinin yardımına meslektaşları koştu. Yaralı itfaiyeci Osman Taşdemir ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Taşdemir'in çatıdan düşme anı kameraya yansıdı.
Görüntü Dökümü
----------- İtfaiye
araçlarının görüntüsü
Yangına müdahale eden ekipler
İtfaiyecinin düşme anı
Yardıma koşan itfaiyeciler
Ambulansla götürülmesi
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:39 Kaynak: DHA
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