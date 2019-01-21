Son Dakika Haberleri: İstanbul - - Yangına Müdahale Eden İtfaiyecinin Çatıdan Düşme Anı Kamerada

İstanbul - - Yangına Müdahale Eden İtfaiyecinin Çatıdan Düşme Anı Kamerada

37 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul/DHA Tuzla'da yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri kırılan çatından düşerek yaralandı.

İstanbul - - Yangına Müdahale Eden İtfaiyecinin Çatıdan Düşme Anı Kamerada, System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul/DHA 

Tuzla'da yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri kırılan çatından düşerek yaralandı.

Tuzla Meclis Mahallesi Özçiçek Sokak'ta bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye  soğutma çalışmaları başlattı. Tek katlı yapının çatısında soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden biri çatının çökmesiyle içeriye düştü. Düşen itfaiyecinin yardımına meslektaşları koştu. Yaralı itfaiyeci Osman Taşdemir ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşdemir'in çatıdan düşme anı kameraya yansıdı.

 Görüntü Dökümü

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İtfaiye araçlarının görüntüsü

Yangına müdahale eden ekipler

İtfaiyecinin düşme anı

Yardıma koşan itfaiyeciler 

Ambulansla götürülmesi

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:39 Kaynak: DHA

Tuzla, İtfaiye, İstanbul, 3. Sayfa
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