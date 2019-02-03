Son Dakika Haberleri: İstanbul- Yaralı Bir Kişiyi Getirdikleri Araç ile Birlikte Tıp Merkezi Önüne Bırakıp Kaçtılar

İstanbul- Yaralı Bir Kişiyi Getirdikleri Araç ile Birlikte Tıp Merkezi Önüne Bırakıp Kaçtılar

13 dakika önce

Ataşehir'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel hastaneye bırakıp kaçtı.

Ataşehir'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel hastaneye bırakıp kaçtı. Edinilen bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde özel bir tıp merkezinin önüne bırakılmış bir araçta silahla yaralanmış bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu tıp merkezinde çalışanlara haber verdi. Tıp merkezinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ali Akdoğan daha sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aracın bulunduğu noktada güvenlik önlemi alan polis ekipleri delil çalışması yaptı. Akdoğan'ı tıp merkezinin önüne bırakıp yaya olarak kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:26 Kaynak: DHA

Ferhatpaşa Mahallesi, Ataşehir, Güncel
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