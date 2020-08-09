İSTANBUL-YARALI KIZIYLA YARDIM BEKLEYEN BABAYI SAĞLIK ÇALIŞANI SARILARAK TESELLİ ETTİ - Son Dakika

İSTANBUL-YARALI KIZIYLA YARDIM BEKLEYEN BABAYI SAĞLIK ÇALIŞANI SARILARAK TESELLİ ETTİ
İstanbul'da sabah saatlerinde 5 kişinin ölümü 25 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan otobüs kazasında yürek ısıtan görüntüler oluştu.
İstanbul'da sabah saatlerinde 5 kişinin ölümü 25 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan otobüs kazasında yürek ısıtan görüntüler oluştu.
Cemil ÖZDEMİR/ KARABÜK'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı. Kazada kızıyla birlikte yaralanan kişiyi bir sağlık çalışanını sarılarak teselli etti. Yürek ısıtan o anlar DHA kameraları tarafından kaydedildi.
Sabah saat 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Çiftalan mevki Edirne istikametinde meydana gelen kazada otobüsün köprü ayaklarına çarparak savrulması üzerine otobüsteki bazı yolcular dışarı fırladı. Bazıları ise otobüs içinde sıkıştı. Olay yerinde yapılan incelemede 5 kişinin hayatını kaybederken 25 yolcu yaralandı. Kazada yaralananlar arasında baba ve kızı da vardı. Kızını kucağına alan kişi olay yerinde yardım bekledi. Otobüs önünde yardım bekleyen kişinin yardımına sağlık ekipleri koştu. Sağlık çalışanlarından biri kendi ve kızı yaralanan adama sarılarak teselli etti. Sağlık çalışanı ayrıca yaralıyı sakinleştirmek için onunla konuştu. Yürek ısıtan o anlar DHA kameraları tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 15:37
Kaynak: DHA
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