İstanbul Yaralı Martı Belediye Ekiplerince Kurtarıldı
1 saat önce
Yaralı martı belediye ekiplerince kurtarıldıİSTANBUL, (DHA) -ÜMRANİYE Belediye binasının karşısındaki parkta ağacın dalına takılan martı belediye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı martı belediye ekiplerince kurtarıldı
İSTANBUL, (DHA
) -ÜMRANİYE Belediye binasının karşısındaki parkta ağacın dalına takılan martı belediye ekiplerince kurtarıldı. Ümraniye
Belediyesi görevlileri, belediye binalarının karşısındaki parkta ağacın dalında takılı kalan martının kurtarılmasını sağladı. İtfaiye
ekiplerinin çağrılmasıyla kurtarılan martı Ümraniye Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı. Ayağından yaralanan martının iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.
(Tür: İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:37 Kaynak: DHA
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