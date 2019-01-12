Son Dakika Haberleri: İstanbul- Yaralılara Ulaşamayan Ambulansa İtfaiyeden Takozlu Yardım

İstanbul- Yaralılara Ulaşamayan Ambulansa İtfaiyeden Takozlu Yardım

51 dakika önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHABeşiktaş'ta trafik kazasında yaralananlara ilk müdahalede bulunmak için yola çıkan ambulans trafik yoğunluğu nedeniyle kaza yerine ulaşamayınca yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta trafik kazasında yaralananlara ilk müdahalede bulunmak için yola çıkan ambulans trafik yoğunluğu nedeniyle kaza yerine ulaşamayınca yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ambulans, itfaiyecilerin refüje koyduğu takozla karşı şeride geçerek kaza yerine gitti.

Nisbetiye Mahallesi, Akmerkez Yolu'nda saat 15.30 sıralarında iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler trafik yoğunluğu nedeniyle kaza yerine ulaşmakta güçlük çekti. Kaza yerine ulaşamayan sağlık ekiplerinin yardımına yine yolda kalan itfaiyeciler koştu. Ters istikamette kalan ambulansın karşı şeride geçmesi için refüje plastik takoz koydu. Ambulans takozun yardımıyla karşı istikamete geçerek, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yaralı, hastaneye kaldırılırken trafik yoğunluğu yaşanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:31 Kaynak: DHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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